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Иван Покрывалов

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Покрывалов
Тип записи
о рождении
Номер записи
134-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
преподаватель С-Петербургской Ларинской гимназии
Дата крещения
07.05.1880
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Николай Тимофеевич
Отец - Тимофей Егорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Надежда Петровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Александра Петровна, крестьянка собственница (д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Покрывалов, преподаватель С-Петербургской Ларинской гимназии
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