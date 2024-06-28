Иван Покрывалов
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Иван Покрывалов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 134-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.05.1880
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- преподаватель С-Петербургской Ларинской гимназии
- Дата крещения
- 07.05.1880
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 54
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Николай Тимофеевич
Отец - Тимофей Егорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Надежда Петровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Александра Петровна, крестьянка собственница (д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Покрывалов, преподаватель С-Петербургской Ларинской гимназии
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