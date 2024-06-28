Стефанида Стахиевна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Стефанида Стахиевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 124-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 03.08.1879
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 05.08.1879
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 120
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Наталья Артемиевна
Отец - Артемий Семенович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Стефанида Стахиевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Феоктистовна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Афанасьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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