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имя не указано

Из справочника
Метрические книги с.Жилконицы за 1875-1893 годы
ФИО
имя не указано
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
121-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1879
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
28.07.1879
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Евдокия Егоровна
Отец - Егор Власьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Феодосия Петровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Агриппина Тихоновна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - имя не указано, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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