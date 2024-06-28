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Елена Семеновна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Елена Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.04.1879
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка собственница
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
15.04.1879
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Александра Логиновна
Отец - Логин Егорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Акилина Михайловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Глеб Михайлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Елена Семеновна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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