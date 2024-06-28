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Поликарп Ефимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Поликарп Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
106-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.01.1879
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
21.01.1879
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Евфимий Поликарпович
Отец - Поликарп Ефимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Домнина Васильевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Андрей Васильевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Никитична, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
лист 114 не заполнен по ошибке, как написал священник
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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