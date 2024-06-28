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Иван Иларионович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Иларионович
Тип записи
о рождении
Номер записи
105-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.01.1879
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
12.01.1879
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Татьяна Ивановна
Отец - Иван Иларионович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Гликерия Герасимовна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Алексей Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ирина Ивановна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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