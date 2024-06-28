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Гликерия Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Гликерия Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
98-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка собственница
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
28.09.1878
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 68
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Параскева Дмитриевна
Отец - Дмитрий Васильевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Евдокия Лукинична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Гликерия Никифоровна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Косьма Прокофьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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