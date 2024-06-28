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Григорий Феоктистович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Григорий Феоктистович
Тип записи
о рождении
Номер записи
96-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
поступивший в военную службу
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
04.09.1878
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 68
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Елизавета Григорьевна
Отец - Григорий Феоктистович, поступивший в военную службу (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Евдокия Тимофеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Феоктистовна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евлампий Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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