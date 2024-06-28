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Дарья Марковна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дарья Марковна
Тип записи
о рождении
Номер записи
92-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.07.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Дата крещения
30.07.1878
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 66
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Степан Петрович
Отец - Петр Николаевич, бывший дворовый г.Чуфаровского
Мать - Дарья Марковна
Воспр. - Иван Васильевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Надежда Петровна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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