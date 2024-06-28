Ксения Ефимовна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Ксения Ефимовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 87-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 03.03.1878
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 05.03.1878
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 64
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Дарья Федоровна
Отец - Федор Васильевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Ксения Ефимовна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Гавриил Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евфросинья Николаевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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