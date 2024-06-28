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Петр Покрывалов

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Петр Покрывалов
Тип записи
о рождении
Номер записи
84-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.02.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
исправляющий должность псаломщика
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
18.02.1878
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 63
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Тимофей Гавриилович
Отец - Гавриил Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анна Никитична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евфросиния Николаевна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Петр Покрывалов, исправляющий должность псаломщика (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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