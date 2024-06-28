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Петр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Петр Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
81-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
19.12.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Дата крещения
23.12.1877
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Анастасия Петровна
Отец - Петр Ильич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Параскева Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Дарья Марковна, бывшая дворовая г.Чуфаровского (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Ильич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Петр Николаевич, 0
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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