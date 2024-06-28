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Стефан Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Стефан Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
68-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.07.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
31.07.1877
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Стефан Васильевич
Отец - Василий Иванович, отставной рядовой (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Ксения Епифановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Григорий Сидоров, отставной солдат (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Феодосья Матвеевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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