Дарья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Ананьевна

Дарья Ананьевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дарья Ананьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
62-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.06.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
12.06.1877
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Агрипина Яковлевна
Отец - Яков Павлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Елена Ильинична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Дарья Ананьевна, солдатская жена (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Афанасьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close