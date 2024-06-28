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Ирина Иларионовна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Ирина Иларионовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
59-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
10.04.1877
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Ирина Иларионовна
Отец - Иларион Максимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Мария Михайловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Степановна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ефрем Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
написано имя отца Ила Максимов
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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