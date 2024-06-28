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Гликерия Федуловна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Гликерия Федуловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
50-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка собственница
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
31.12.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 287
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Иван Иванович
Отец - Иван Артемьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Ксения Григорьевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Гликерия Федуловна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Поликарп Ефимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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