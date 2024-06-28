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Иван Минаевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Минаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
47-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
20.11.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 286
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Николай Трофимович
Отец - Трофим Павлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Агрипина Минаевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Минаевич, крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Пелагея Минаевна, крестьянка (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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