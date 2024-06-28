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Василий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
43-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
27.10.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 285
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Параскева Васильевна
Отец - Василий Феофанович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Варвара Николаевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Акиньфиевна, крестьянка собственница (д. Требовая, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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