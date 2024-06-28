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Елена Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Елена Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
40-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.10.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка собственница
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
17.10.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 284
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Димитрий Федорович
Отец - Федор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Татьяна Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Елена Алексеевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Петр Ларионович, крестьянин собственник (д. Кошелево, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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