Повалишина Лидия Васильевна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Повалишина Лидия Васильевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 38-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 14.09.1876
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Дата крещения
- 22.09.1876
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 284
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Повалишин Павел Николаевич
Отец - Повалишин Николай Федорович, флота капитан 2го ранга
Мать - Повалишина Лидия Васильевна
Воспр. - Окуньков Георгий Семенович, майор Митавского гусарского полка
Воспр. - Советова Екатерина Васильевна, дочь Надворного советника
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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