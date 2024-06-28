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Повалишин Николай Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Повалишин Николай Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
38-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.09.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
флота капитан 2го ранга
Дата крещения
22.09.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 284
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Повалишин Павел Николаевич
Отец - Повалишин Николай Федорович, флота капитан 2го ранга
Мать - Повалишина Лидия Васильевна
Воспр. - Окуньков Георгий Семенович, майор Митавского гусарского полка
Воспр. - Советова Екатерина Васильевна, дочь Надворного советника
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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