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Повалишин Павел Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Повалишин Павел Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
38-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.09.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Дата крещения
22.09.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 284
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Повалишин Павел Николаевич
Отец - Повалишин Николай Федорович, флота капитан 2го ранга
Мать - Повалишина Лидия Васильевна
Воспр. - Окуньков Георгий Семенович, майор Митавского гусарского полка
Воспр. - Советова Екатерина Васильевна, дочь Надворного советника
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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