Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорис Михайлович

Борис Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Борис Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
36-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.09.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Мшаино?,
Дата крещения
12.09.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 283
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Анна Никитична
Отец - Никита Зиновьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Татьяна Степановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анна Феоктистовна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Борис Михайлович, государственный крестьянин (д. Мшаино?, )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close