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Яков Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Яков Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.07.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
20.07.1876
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 282
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Илья Яковлевич
Отец - Яков Тимофеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Васса Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Елена Степановна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Косьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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