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Ермил Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Ермил Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
08-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.07.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
06.07.1875
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Марфа Ермиловна
Отец - Ермил Михайлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Параскева Артемьевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Игнатий Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Софья Ульяновна, крестьянка собственница
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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