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Яков Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Яков Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
07-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.05.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
18.05.1875
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Иван Яковлевич
Отец - Яков Павлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Елена Ильинична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Илья Афанасьевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ирина Андреевна, крестьянка собственница (д. Разсохты, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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