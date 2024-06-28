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Повалишин Илья Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Повалишин Илья Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
06-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.05.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
Ротмистр Павлоградского гусарского полка
Дата крещения
12.05.1875
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Повалишин Константин Николаевич
Отец - Повалишин Николай Федорович, флота капитан 2го ранга
Мать - Повалишина Лидия Васильевна
Воспр. - Повалишин Илья Федорович, Ротмистр Павлоградского гусарского полка
Воспр. - Наталья Повалишина, Дочь капитана 2го ранга
Примечание: пометка: по сообщению Ряз.дворянского собрания 11 июня 1879
Примечание / Дополнительно
пометка: по сообщению Ряз.дворянского собрания 11 июня 1879
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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