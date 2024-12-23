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Федор Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Федор Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
436-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
29.03.1901
Возраст (лет)
11
Причина смерти
простуда
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 367об-368
Полная запись МК
Счёт умерших: 40 муж
Умерш. - Федор Сергеевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Сергей Михайлович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Сергей Михайлов - Внесена запись по … Епарх. … 28.11/04.12.1911 …
Примечание / Дополнительно
Сергей Михайлов - Внесена запись по … Епарх. … 28.11/04.12.1911 …
Комментарий наборщика
Имена в МК: Феодор; Сергей Михайлов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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