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Иван Якимович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Якимович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
428-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 365об-366
Полная запись МК
Счёт умерших: 42 муж
Умерш. - Григорий Иванович, крестьянский сын-младенец (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Иван Якимович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Григорий; Иван Екимов
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