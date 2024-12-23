Дмитрий Иванович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Дмитрий Иванович
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 426-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 17.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 365об-366
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 41 жен
Умерш. - Наталья Дмитриевна, крестьянская дочь-младенец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Наталья; Димитрий Иванов
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- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
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