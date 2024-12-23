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Наталья Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Наталья Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
426-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-младенец
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
17.10.1901
Возраст (лет)
4
Причина смерти
корь
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 365об-366
Полная запись МК
Счёт умерших: 41 жен
Умерш. - Наталья Дмитриевна, крестьянская дочь-младенец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Наталья; Димитрий Иванов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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