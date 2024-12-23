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Надежда Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Надежда Никифоровна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
416-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
01.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 362об-363
Полная запись МК
Счёт умерших: 36 жен
Умерш. - Ирина, крестьянская дочь-младенец (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать умерш. - Надежда Никифоровна, крестьянская девица (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Надежда Никифорова
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