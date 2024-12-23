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Прасковья Самуиловна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Прасковья Самуиловна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
400-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.07.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
27.07.1901
Возраст (лет)
60
Причина смерти
старость
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 359об-360
Полная запись МК
Счёт умерших: 28 жен
Умерш. - Прасковья Самуиловна, крестьянская жена (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Муж умерш. - Суворов Александр Васильевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Параскева Самуилова; Александр Васильев Суворов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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