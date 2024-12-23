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Ольга Флегонтовна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Ольга Флегонтовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
381-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
25.06.1901
Возраст (лет)
1
Причина смерти
скарлатина
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 355об-356
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 жен
Умерш. - Ольга Флегонтовна, солдатская дочь (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Флегонт Флорентиевич, солдат (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Ольга; Флегонт Флоров
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Индексация данных проведена Андреем К.

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