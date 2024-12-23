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Дмитрий Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Дмитрий Павлович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
377-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
22.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 354об-355
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Екатерина Дмитриевна, крестьянская дочь-младенец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Дмитрий Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Екатерина; Дмитрий Павлов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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