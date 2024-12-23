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Геннадий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Геннадий Петрович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
362-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
18.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 351об-352
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Мария Геннадиевна, крестьянская дочь-младенец (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Геннадий Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Геннадий Петров
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