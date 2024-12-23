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Прокопий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Прокопий Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
361-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
18.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 351об-352
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Александра Иосифовна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Муж умерш. - Прокопий Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александра Осипова; Прокофий Иванов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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