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Алексей Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Алексей Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
355-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
12.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Горлово, Покровская вол., Буйский у., Костромская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 350об-351
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Александр Алексеевич, крестьянский сын-младенец (д. Горлово, Покровская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Отец умерш. - Алексей Васильевич, крестьянин (д. Горлово, Покровская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Алексей Васильев
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