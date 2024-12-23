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Виктор Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Виктор Павлович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
350-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
01.01.1901
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 349об-350
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Виктор Павлович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Виктор Павлов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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