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Постнов Александр Игнатиевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Постнов Александр Игнатиевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
97-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
22.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
22.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 347об-348
Полная запись МК
20
Жених - Постнов Сергей Александрович, уволенный в запас армии 103 Петрозаводского полка (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, мещанская дочь (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Постнов Александр Игнатиевич, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Хиония Васильевна, Любимская мещанка (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей Александров Постнов; Александр Игнатьев Постнов; Анна Яковлева; Хиония Васильева
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