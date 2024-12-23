Постнов Сергей Александрович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Постнов Сергей Александрович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 97-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 22.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- уволенный в запас армии 103 Петрозаводского полка
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 22.10.1901
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 347об-348
- Полная запись МК
- Счёт браков: 20
Жених - Постнов Сергей Александрович, уволенный в запас армии 103 Петрозаводского полка (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, мещанская дочь (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Постнов Александр Игнатиевич, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Хиония Васильевна, Любимская мещанка (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Сергей Александров Постнов; Александр Игнатьев Постнов; Анна Яковлева; Хиония Васильева
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