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Постнов Сергей Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Постнов Сергей Александрович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
97-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
уволенный в запас армии 103 Петрозаводского полка
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
22.10.1901
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 347об-348
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Постнов Сергей Александрович, уволенный в запас армии 103 Петрозаводского полка (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, мещанская дочь (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Постнов Александр Игнатиевич, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Хиония Васильевна, Любимская мещанка (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей Александров Постнов; Александр Игнатьев Постнов; Анна Яковлева; Хиония Васильева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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