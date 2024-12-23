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Епифанов Михаил Всеволодович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Епифанов Михаил Всеволодович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
96-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.05.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
14.05.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 346об-347
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Александр Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Яковлевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Всеволод Епифанович, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Федорович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Епифанов Михаил Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ведерников Андрей Михайлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Всеволодов; Всеволод Епифанов; Евдокия Яковлева; Яков Федоров; Павел Всеволодов; Михаил Всеволодов Епифанов; Михаил Яковлев; Андрей Михайлов Ведерников
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