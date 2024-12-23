Яков Федорович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Яков Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 96-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 14.05.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 14.05.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 346об-347
- Полная запись МК
- Счёт браков: 19
Жених - Александр Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Яковлевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Всеволод Епифанович, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Федорович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Епифанов Михаил Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ведерников Андрей Михайлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Александр Всеволодов; Всеволод Епифанов; Евдокия Яковлева; Яков Федоров; Павел Всеволодов; Михаил Всеволодов Епифанов; Михаил Яковлев; Андрей Михайлов Ведерников
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