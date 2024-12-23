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Христофор Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Христофор Васильевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
95-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
25.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
25.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 345об-346
Полная запись МК
18
Жених - Василий Христофорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Яковлевна, крестьянская дочь (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Христофор Васильевич, отец (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Архиппович, крестьянин (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Батурин Алексей Федорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Христофорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Скорняков Иван Иванович, крестьянин (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лебедев Николай Васильевич, крестьянин (д. Огрызково, Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Христофоров; Христофор Васильев; Пелагия Яковлева; Яков Архипов; Алексей Федоров Батурин; Петр Христофоров; Иван Иванов Скорняков; Николай Васильев Лебедев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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