Василий Христофорович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Василий Христофорович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 95-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 25.04.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 25.04.1901
- Возраст (лет)
- 26
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 345об-346
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Василий Христофорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Яковлевна, крестьянская дочь (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Христофор Васильевич, отец (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Архиппович, крестьянин (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Батурин Алексей Федорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Христофорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Скорняков Иван Иванович, крестьянин (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лебедев Николай Васильевич, крестьянин (д. Огрызково, Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Василий Христофоров; Христофор Васильев; Пелагия Яковлева; Яков Архипов; Алексей Федоров Батурин; Петр Христофоров; Иван Иванов Скорняков; Николай Васильев Лебедев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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