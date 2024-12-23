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Матвей Епафродитович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Матвей Епафродитович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
94-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
15.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
15.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 345об-346
Полная запись МК
17
Жених - Николай Матвеевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александровна, крестьянская дочь (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Матвей Епафродитович, отец (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Александр Александрович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гаврилов Николай Филиппович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Степанович, крестьянин (д. Лобаново, Васильевская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Гавриилович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Григорий Степанович, крестьянин (д. Лобаново, Васильевская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай Матвеев; Матвей Епафродитов; Анна Александрова; Александр Александров; Николай Филиппов Гаврилов; Григорий Степанов; Николай Гаврилов; Григорий Степанов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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