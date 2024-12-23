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Сергей Арсениевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Сергей Арсениевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
93-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
02.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 344об-345
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Маркозин Александр Васильевич, солдатский сын (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Васильевна, крестьянская дочь (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Маркозин Василий Иванович, отец (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Василий Никитич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Арсениевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Маркозин Петр Васильевич, крестьянский сын (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Голубев Сергей Арсениевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Маркозин Петр Васильевич, крестьянский сын (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Васильев; Василий Иванов Маркозин; Марья Васильева; Василий Никитин; Сергей Арсеньев; Петр Васильев Маркозин; Сергей Арсеньев Голубев; Петр Васильев Маркозин
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Индексация данных проведена Андреем К.

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