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Кутюмов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Кутюмов Николай Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
92-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
02.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 344об-345
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Чистяков Михаил Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чистякова Евдокия Сергеевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Чистяков Яков Петрович, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Сергей Иванович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Павел Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Охотино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кутюмов Николай Иванович, крестьянин (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Михаил Яковлев; Яков Петров Чистяков; Евдокия Сергеева; Сергей Иванов; Павел Яковлев Чистяков; Михаил Григорьев; Михаил Григорьев; Николай Иванов Кутюмов
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