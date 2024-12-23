Чистяков Павел Яковлевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Чистяков Павел Яковлевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 92-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 02.02.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 02.02.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 344об-345
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Чистяков Михаил Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чистякова Евдокия Сергеевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Чистяков Яков Петрович, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Сергей Иванович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Павел Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Охотино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кутюмов Николай Иванович, крестьянин (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Михаил Яковлев; Яков Петров Чистяков; Евдокия Сергеева; Сергей Иванов; Павел Яковлев Чистяков; Михаил Григорьев; Михаил Григорьев; Николай Иванов Кутюмов
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