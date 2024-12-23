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Чистяков Павел Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Чистяков Павел Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
92-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
02.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 344об-345
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Чистяков Михаил Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чистякова Евдокия Сергеевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Чистяков Яков Петрович, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Сергей Иванович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Павел Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Охотино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кутюмов Николай Иванович, крестьянин (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Михаил Яковлев; Яков Петров Чистяков; Евдокия Сергеева; Сергей Иванов; Павел Яковлев Чистяков; Михаил Григорьев; Михаил Григорьев; Николай Иванов Кутюмов
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