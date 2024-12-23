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Петр Прокофиев

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Петр Прокофиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
91-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
29.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.
Дата брака
29.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 343об-344
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Федор Семенович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ольга Петровна, крестьянская дочь (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Семен Сергеевич, отец (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Петр Прокофиев, крестьянин (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Смирнов Арсений Евлампиевич, Любимский мещанин (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Петрович, крестьянин (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Петрович, крестьянин (д. Соколово, Красносельская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Иванович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Федор Семенов; Симеон Сергеев; Ольга Петрова; Арсений Евлампиев Смирнов; Иван Петров; Иван Петров; Сергей Иванов
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